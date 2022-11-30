Украину примут в Альянс, когда она выйдет на границы 1991 года, - глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Джердж
Глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж рассказал об итогах встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Украину примут в НАТО, когда она выйдет на государственные границы 1991 года. Таким образом, можно будет быстро это реализовать. Учитывая, что есть решение Конституции и письмо, которое направил президент, премьер и спикер парламента. ПВО Украины будут усиливать, учитывая позорные нападения РФ на инфраструктуру Украины, еще и в преддверии зимы", - отметил Джердж.
Глава Общественной лиги "Украина-НАТО" также добавил, что важно сохранить украинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру.
"Партнеры будут поставлять Украине тяжелое оружие, но о некоторых вещах будет знать только Генштаб Украины. Ожидаем боеприпасы и тяжелую технику для ВСУ. Также прозвучало заявление Министерства обороны Польши, где было сказано, что система ПВО Patriot должна быть расположена не только в Польше, а и в Украине. Таким образом, будет прикрыта и Украина, и Восточные фланги НАТО", - подытожил Джердж.
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