Украину пригласят участвовать в сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии, - Галущенко
Министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину участвовать в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2"
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я очень благодарен нашим партнерам", - сказал Галущенко.
Министр добавил, что во время встречи европейская сторона выразила Украине абсолютную поддержку в стремлении синхронизироваться с европейской энергетической сетью и отсоединиться от российских и белорусских энергосетей.
Кроме того, на встрече обсудили ситуацию на рынке ЕС с газом, влияние РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе и монополию Газпрома. Галущенко отметил, что для России подобная ситуация важна не в вопросе денег, а "это вопрос долгосрочных газовых контрактов, позволяющих влиять политически".
- Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока - 2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2".
- Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток - 2". Впоследствии Витренко сообщил, что Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока - 2".
- Немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2".
- Впоследствии Макогон заявил, что Украина благодаря участию в сертификации "Северного потока - 2" получит доступ ко всем документам, касающимся процесса, и сможет их обжаловать.
- 10 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток - 2" прекратили, потому что он не отвечает требованиям ЕС.
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