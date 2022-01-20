Украину пригласят участвовать в сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии, - Галущенко

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я очень благодарен нашим партнерам", - сказал Галущенко.



Министр добавил, что во время встречи европейская сторона выразила Украине абсолютную поддержку в стремлении синхронизироваться с европейской энергетической сетью и отсоединиться от российских и белорусских энергосетей.



Кроме того, на встрече обсудили ситуацию на рынке ЕС с газом, влияние РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе и монополию Газпрома. Галущенко отметил, что для России подобная ситуация важна не в вопросе денег, а "это вопрос долгосрочных газовых контрактов, позволяющих влиять политически".