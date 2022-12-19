Об этом сообщил вице - президент УАФ Олег Протасов в facebook .

По его словам, он лично проинформировал международные футбольные органы о "намерениях третьих сил совершить рейдерский захват власти" в УАФ.

"Закрывать глаза на попытки провести незаконные выборы в УАФ мировое футбольное сообщество не может и не будет. Членство национальных футбольных ассоциаций в международных органах гарантируется исключительно неукоснительным соблюдением уставов УЕФА и ФИФА, а соответственно - независимостью деятельности национальных футбольных структур", - написал Протасов.

Он подчеркнул, что любое нарушение этого правила может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА и обнародовал соответствующее письмо от них с предупреждением.

Общественное. Спортт уточнило, что в начале декабря УАФ выступила с заявлением о попытке провести виртуальное заседание исполкома ассоциации. На нем якобы должен быть поднят вопрос о выражении вотума недоверия президенту УАФ Андрею Павелко.

В то же время, уставом ассоциации не предусмотрено, чтобы члены исполкома выражали руководителю УАФ недоверие. Поэтому, если этот вопрос появится в повестке дня, то будет поднят не только устав УАФ, но и ФИФА и УЕФА.

Возможен вотум недоверия, из-за которого планировали созвать исполком, связанный с арестом Андрея Павелко, освобожденного под залог. Он получил подозрение от Генпрокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.

29 ноября Печерский суд взял на два месяца под арест Андрея Павелко , который позже был освобожден под залог.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb