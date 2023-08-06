Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Нет никаких гарантий того, что Россия не начнет очередную войну. Мы надеялись, что после оккупации Крыма Путин остановится, но этого не произошло. Так они не остановятся и в случае какого-то перемирия. Хотя я не верю, что с Россией состоятся какие-то переговоры о перемирии. Однако я убежден, что Россия не остановится ни при каких обстоятельствах, даже в случае оккупации части территории Украины", - объяснил Фельштинский.

Политолог подчеркнул, что для освобождения временно оккупированных территорий Украина должна получить современное наступательное вооружение.

"Единственный способ остановить России от новых захватнических действий - позволить Украине наносить удары по территории РФ. Дать Украине все необходимое оружие для наступления. Украинцы должны получить наступательное оружие, чтобы освободить свою территорию. Сейчас Украина ничего этого не получила. Фактически Украину поставили в ситуацию, "когда она выиграть эту войну не может. Украинцы могут сдерживать Россию и пока успешно это делают. Однако вытеснить российские оккупационные войска со своей территории без современного наступательного вооружения украинцы не смогут", - добавил он.