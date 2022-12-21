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Украину посетил начальник генштаба вооруженных сил Польши: встретился с Залужным и побывал в Ирпене и Гостомеле

21 декабря, 2022 среда
21:15
Мир

В Украину 21 декабря прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это возможность откровенно обсудить ситуацию безопасности в регионе и сценарии ее развития. Благодарен, что Украина не одна в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев", - написал Залужный.

Как добавили в генштабе вооруженных сил Польши, во время встречи Раймунд Анджейчак и Валерий Залужный обсудили текущую оперативную ситуацию на Востоке и Юге Украины, возможные сценарии дальнейшего протекания российской военной агрессии, а также потребности Вооруженных Сил Украины в материально-техническом обеспечении, необходимо резервов и поддержания обороноспособности.

Залужный отметил, что во время встречи лично поблагодарил генерала за оказанную Украине международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

"Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов. "Без свободной Украины немыслима свободная Польша", – автором этих слов считают известного польского уала Ежи Гедройца. Эти слова чрезвычайно актуальны сейчас. Именно нам выпала честь и ответственность бороться за свободу Украины и всей Европы бок о бок", - добавил Залужный.

Кроме встречи с Залужным, Раймунд Анджейчак посетил город Ирпень, где встретился с представителями местных властей. В Гостомеле на Киевщине он побывал в аэропорту, который подвергся нападению в первые дни полномасштабного вооруженного нападения России на Украину. Генерал пообщался с командиром подразделения, оборонявшего район.

  • В Польше лечатся более 100 раненых украинских военных и 2-3 тыс. гражданских

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