Украину поддерживают во всем мире, а Россию считают большим злом, чем Северную Корею, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.



По словам Зеленского, сейчас Украину поддерживают по всему миру.



"Сейчас мы имеем самую большую в истории Украины поддержку мира. Можно взять любой опрос, в любой части мира и увидеть, что Украина в лидерах – кому симпатизируют и кого поддерживают. А Россия не просто среди врагов, а даже враг большей, больше зло, чем Северная Корея", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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