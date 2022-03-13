Украину поддерживают во всем мире, а Россию считают большим злом, чем Северную Корею, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас люди во всем мире считают Россию злом
Об этом Зеленский сказал в своем обращении.
По словам Зеленского, сейчас Украину поддерживают по всему миру.
"Сейчас мы имеем самую большую в истории Украины поддержку мира. Можно взять любой опрос, в любой части мира и увидеть, что Украина в лидерах – кому симпатизируют и кого поддерживают. А Россия не просто среди врагов, а даже враг большей, больше зло, чем Северная Корея", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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