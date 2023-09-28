Украину ожидает теплая пятница с солнечной погодой: прогноз на 29 сентября от Натальи Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Завтра на всей территории страны антициклон – сухо, солнечно, тепло.

Максимальная температура воздуха будет составлять +23...+29 °C. Ночью свежее, +9...+12°C, а на юге +12...+17°C.

В Украине будет преобладать восточный ветер 5-10 м/с. На юге есть вероятность сильных порывов.

В столице будет ясно

29 сентября в Киеве также много солнца и тепла.

В течение дня предполагается около +25 °C. Температура ночью около +10...+12°C.

Ветер восточный 5-8 м/с. Влажность: 77%.

Прогноз на ближайшие выходные

В субботу в Украине – без особых синоптических изменений.

В воскресенье в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской придет небольшой дождь и снижение температуры до +16...+20 °C.

Карта прогноза температуры воздуха на 1 октября.

Фото: Наталья Диденко

На юге, востоке и большинстве центральных регионов до конца недели - сухая солнечная теплая погода.