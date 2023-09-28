Украину ожидает теплая пятница с солнечной погодой: прогноз на 29 сентября от Натальи Диденко
В пятницу, 29 сентября, в Украине погода будет сухой, солнечной и теплой с максимальной температурой воздуха +23...+29°C
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
Завтра на всей территории страны антициклон – сухо, солнечно, тепло.
Максимальная температура воздуха будет составлять +23...+29 °C. Ночью свежее, +9...+12°C, а на юге +12...+17°C.
В Украине будет преобладать восточный ветер 5-10 м/с. На юге есть вероятность сильных порывов.
В столице будет ясно
29 сентября в Киеве также много солнца и тепла.
В течение дня предполагается около +25 °C. Температура ночью около +10...+12°C.
Ветер восточный 5-8 м/с. Влажность: 77%.
Прогноз на ближайшие выходные
В субботу в Украине – без особых синоптических изменений.
В воскресенье в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской придет небольшой дождь и снижение температуры до +16...+20 °C.
Карта прогноза температуры воздуха на 1 октября.
Фото: Наталья Диденко
На юге, востоке и большинстве центральных регионов до конца недели - сухая солнечная теплая погода.
- Вчера синоптик Наталья Диденко рассказала , когда пойдут дожди.
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