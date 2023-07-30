Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Еспресо.

"Для меня это выглядело как повторение решения Бухарестского саммита 2008 года в части, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. По сути, Украину оставили в серой зоне между полноправным членством в НАТО и тем, что она все еще имеет границу с Россией. Такая неопределенность провоцирует российскую. агрессию, и мы это уже видели", – сказал Болтон.

По его словам, речь идет о военных вмешательствах России в Молдову, на Кавказ, в Центральную Азию и дважды в Украину.

Экссоветник президента США по нацбезопасности также отметил, что сложность вступления Украины в НАТО, конечно, заключается в том, что российские войска находятся на украинской территории. Однако, по его мнению, "это не проблема Украины".

"Это проблема НАТО, ведь они никогда раньше не принимали страну в такой ситуации. Поэтому я хотел бы, чтобы мы избегали публичных разногласий между союзниками. Я считаю нас союзниками. Был лучший способ решить этот вопрос. Впрочем, это уже прошлое", – подчеркнул Болтон.

Американский политик и дипломат считает, что настоящий вопрос состоит в том, чтобы продемонстрировать России сотрудничество США и Украины, а также показать решительность украинцев победить в войне и вернуть свои территории.

Что известно о вильнюсском саммите НАТО

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников.

Встречи глав государств и правительств состоялись 11 июля около 14 часов.

12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Японии Фумидо Кишидой и председательствовал на встрече лидеров стран НАТО с политическими руководителями стран Индо-Тихоокеанского региона. Также одним из ключевых событий этого дня стало проведение Совета НАТО – Украина на высшем уровне.

Тремя приоритетами переговоров стали новые пакеты поддержки украинской армии на поле боя, приглашения в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

Члены Североатлантического союза обсудили стоящие перед ними вызовы и те, что могут возникнуть в будущем в связи с агрессией России и проблемами терроризма.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок. Впоследствии он сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, также неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

Во второй день саммита, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.