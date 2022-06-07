Об этом сообщает Reuters, передает Liga.Net .

Джонсон заявил своему чиновнику, что Украину нельзя принуждать к "плохому мирному соглашению" с РФ, а государства должны остановить давление на Зеленского для принятия невыгодного соглашения с диктатором Владимиром Путиным.

На заседании Кабмина глава МИД Лиз Трасс добавила, что Британия готовит новые санкции против РФ.

"Джонсон сказал, что плохие мирные соглашения не продолжаются долго. Он сказал, что мир должен избегать какого-либо результата, когда необоснованная агрессия Путина окупится", - сказал представитель британского премьера.

4 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией , когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.