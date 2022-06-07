Украину нельзя принуждать к "плохому мирному соглашению" с Россией, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мир не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского для подписания невыгодного мирного договора с Россией
Об этом сообщает Reuters, передает Liga.Net .
Джонсон заявил своему чиновнику, что Украину нельзя принуждать к "плохому мирному соглашению" с РФ, а государства должны остановить давление на Зеленского для принятия невыгодного соглашения с диктатором Владимиром Путиным.
На заседании Кабмина глава МИД Лиз Трасс добавила, что Британия готовит новые санкции против РФ.
"Джонсон сказал, что плохие мирные соглашения не продолжаются долго. Он сказал, что мир должен избегать какого-либо результата, когда необоснованная агрессия Путина окупится", - сказал представитель британского премьера.
- 4 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией , когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное