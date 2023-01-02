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Украину не принуждают к началу мирных переговоров с РФ, - эксперт-международник Краев

2 января, 2023 понедельник
18:13
война с Россией

Несмотря на попытки мировых лидеров стать посредниками между Россией и Украиной, нашу страну не принуждают к началу переговоров

Об этом в эфире Епресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Последние несколько месяцев каждый мировой лидер, имеющий геополитические амбиции, каждый, кто хочет закрепиться как полюс силы, пытается себя протолкнуть как переговорщик в потенциальные переговоры между РФ и Украиной. Мы видели такие попытки со стороны Макрона - он хотел подтвердить свой статус европейского лидера. Мы видели такие попытки со стороны Эрдогана. Это его геополитический проект в контексте тюркоязычного мира. Действительно, премьер-министр Индии Моди пока не высказывал таких позиций, но на самом деле Индия всегда готова к такому повороту событий", - отметил он.

По словам Краева, Индия считает себя эталоном нейтральности и умеренности.

"Если говорить о генсеке ООН - это самый нейтральный вариант. Мы видим, что американцы, европейцы, британцы не высказывались против наличия любого модератора. К счастью, все наши союзники придерживаются одной линии - только Украина должна решать, когда и на каких условиях начинать переговоры. Пока что, несмотря на некоторые европейские заявления, цитаты отдельных американских конгрессменов, никто нас силой не заставляет выбирать модератора, площадку и начинать переговоры. Посредник, скорее всего, будет, но нам никого не навязывают", - подытожил эксперт.

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Украина
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