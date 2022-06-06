На встрече, в частности, будут рассматриваться вопросы черноморского судоходства и на ней будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, он обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом среди прочих и вопросы посредничества турецкой стороны по разблокированию украинских портов.

"Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно… Для нас (важно, – ИФ), чтобы был безопасный коридор с кораблей – чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна. Вот и все. И здесь мы говорили и с Британией, и с Турцией, Турция сейчас находит формат, как нам предоставить гарантии... Я думаю, поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с их кораблями ничего не произойдет. Я так считаю. Однако, детали их встречи мне пока неизвестны", - рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что переговоры по вывозу зерна продолжаются с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей — о вывозе определенного объема по железной дороге, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставки. Через одесские порты, по его словам, Украина может вывозить 10 млн тонн зерновых ежемесячно. "Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, то осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование побережья одесских портов и кто должен быть гарантом, чтобы украинская сторона на это пошла, он ответил: "Считаю самой крепкой гарантией - это наше соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе, разблокирование того или иного коридора в порт вывоза зерна".

"Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это лучшая гарантия", - добавил Зеленский.

6 июня Зеленский также заявил, что Украина не рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.

3 июня Владимир Путин заверил, что Россия вроде бы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и предложил несколько путей его экспорта, в частности через Беларусь.

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