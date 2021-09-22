Украину накроют заморозки, штормовой ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"В четверг Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе", - отметила она.

Температура воздуха в течение дня в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской области, на Тернопольщине, Хмельнитчине будет колебаться в пределах +6 °C ... +10 °C.

Ближайшей ночью, при прояснении, возможны на почве заморозки.

Начнет завтра теплеть во многих областях, растают носы и щеки от воздуха с более милосердными градусами, +9 °C ... +13 °C.

Также выше обещает быть температура воздуха на юге Украины, в Луганской и Донецкой областях - здесь +10 °C ... +15 °C.





Ветер завтра будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть резким.

Между прочим, в пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов.

"Дожди, преимущественно незначительные, еще погуляют в четверг по значительной части Украины, разве что в западных областях осадки прекратятся, но приятная сырость с утренними туманами останется", - отметила госпожа Диденко.

Ночью мокрый снег вероятен в Карпатах.

23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы, около +9 °C. Возможен небольшой дождь, плотная облачность.

"Не стоит пренебрегать даже шапками и перчатками, пригодятся, особенно в спальных районах, где между высокими домами турбулентный ветер усиливает ощущение холода", - сказала синоптик.

24 сентября ветер усилится до штормового, дождей станет больше.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb