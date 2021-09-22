Украину накроют заморозки, штормовой ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 23 сентября ожидаются сильный порывистый ветер и холод. Некоторые области накроют дожди и снег
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"В четверг Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе", - отметила она.
Температура воздуха в течение дня в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской области, на Тернопольщине, Хмельнитчине будет колебаться в пределах +6 °C ... +10 °C.
Ближайшей ночью, при прояснении, возможны на почве заморозки.
Начнет завтра теплеть во многих областях, растают носы и щеки от воздуха с более милосердными градусами, +9 °C ... +13 °C.
Также выше обещает быть температура воздуха на юге Украины, в Луганской и Донецкой областях - здесь +10 °C ... +15 °C.
Ветер завтра будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть резким.
Между прочим, в пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов.
"Дожди, преимущественно незначительные, еще погуляют в четверг по значительной части Украины, разве что в западных областях осадки прекратятся, но приятная сырость с утренними туманами останется", - отметила госпожа Диденко.
Ночью мокрый снег вероятен в Карпатах.
23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы, около +9 °C. Возможен небольшой дождь, плотная облачность.
"Не стоит пренебрегать даже шапками и перчатками, пригодятся, особенно в спальных районах, где между высокими домами турбулентный ветер усиливает ощущение холода", - сказала синоптик.
24 сентября ветер усилится до штормового, дождей станет больше.
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