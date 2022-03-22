Украину накроют солнечная погода и тепло до +17 ℃, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в facebook .

В Украине 23 марта погода подарит солнце, тепло, тихий ветерок, ясное небо.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей ожидается в среду в пределах +10…+17 ℃.

Исключение – Крым и Приазовье, где еще холодные моря не дадут столбикам термометров подняться выше +7…+10 ℃.

В Киеве 23 марта будут светить ночью луна и звездочки, а днем солнце подгонит градусы до +15 ℃.

"Дальше температура воздуха начнет вытворять что-то непонятное", - отметила синоптик.

24-25 марта в Украине предполагается более холодная воздушная масса, возможны осадки, возможен даже мокрый снег. Примите это во внимание, особенно жители северной и центральной части Украины.

В субботу, 26 марта, потепление возобновится.

В воскресенье, 27 марта, в Украине снова похолодает, днем ориентировочно до +2…+8 ℃.

В понедельник, 28 марта, снова потепление.

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