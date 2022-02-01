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Украину накроют морозы, порывистый ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко

1 февраля, 2022 вторник
21:55
Общество Наталья Диденко

В Украине в течение дня 2 февраля ожидается до -10°C, снег и сильный ветер

Об этом она сообщила в facebook.

Завтра, 2 февраля, в Украине ночью будет морозно, ожидается -4…-10°C, только на Юге, в Донецкой и Луганской областях около нуля.

В дневные часы в среду в большинстве областей предполагается от -2 до +3°C, в южной части +3…+7°C.

Снег и мокрый снег пройдут завтра в западных областях, осадки достигнут Житомирской области.

Также осадки предполагаются на Востоке, Юго-Востоке (мокрый снег и дождь), в южной части, в Кропивницком и Днепре с районами.

Днем 2 февраля большая часть Центра и Юга (кроме Запорожья) освободится от осадков.

Широкая полоса "Черниговщина - Киевщина - Виннитчина - Одесчина и окрестные районы" попадет завтра в зону, свободную от осадков.

В Киеве 2 февраля снега или дождя не ожидается.

Ветер юго-западный, порывистый.

В ближайшую ночь столбики термометров съедут до -6…-8°C, однако днем вернутся к нулю.

По словам синоптика, в дальнейшем морозы ночью будут, днем больше хилых "плюсов", а со следующей недели будет царить, с незначительными колебаниями, оттепель - и ночью, и днем.



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