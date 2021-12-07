Украину накроют ледяной дождь и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде 8 декабря

Об этом в Facebook сообщила Наталья Диденко.



В среду, 8 декабря, холоднее всего будет на Западе Украины: ночью -5...-9 °C, днем будет -1...-5 °C.







В северных областях и Винницкой области ночью ожидается 0...-4 °C, днем - около 0 °C. В Киевской и Житомирской области синоптик обещает -1...-3 °C.



В большинстве центральных регионов ночная температура составит около 0 °C, а днем вырастет до +2...+5 °C. В Днепре она может достигнуть +6 °C.



На Востоке Украины ночью будет +2...+6 °C. а днем температура воздуха поднимется до +4...+11 °C.



В южной части Украины ожидается теплая погода: ночью будет +4...+7 C, днем +5...+13 °C.



Наталья Диденко прогнозирует на 8 декабря влажную погоду с дождем, в частности ледяным, мокрым снегом и предупреждает, что на тротуарах и дорогах может быть скользко. В областях с самой низкой температурой воздуха следует ожидать гололедицы.



Осадков не будет на Востоке Украины, а также в Запорожье, Крыму, Днепропетровской и Волынской областях.



В Киеве завтра ожидаются дождь, в частности ледяной и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега, гололедица.



Также будет северо-восточный порывистый ветер. Температура в течение суток составит -1...-4 °C.





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