Украину накроют ледяной дождь и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде 8 декабря
8 декабря украинцам следует ожидать мороза, осадков и гололедицы
Об этом в Facebook сообщила Наталья Диденко.
В среду, 8 декабря, холоднее всего будет на Западе Украины: ночью -5...-9 °C, днем будет -1...-5 °C.
В северных областях и Винницкой области ночью ожидается 0...-4 °C, днем - около 0 °C. В Киевской и Житомирской области синоптик обещает -1...-3 °C.
В большинстве центральных регионов ночная температура составит около 0 °C, а днем вырастет до +2...+5 °C. В Днепре она может достигнуть +6 °C.
На Востоке Украины ночью будет +2...+6 °C. а днем температура воздуха поднимется до +4...+11 °C.
В южной части Украины ожидается теплая погода: ночью будет +4...+7 C, днем +5...+13 °C.
Наталья Диденко прогнозирует на 8 декабря влажную погоду с дождем, в частности ледяным, мокрым снегом и предупреждает, что на тротуарах и дорогах может быть скользко. В областях с самой низкой температурой воздуха следует ожидать гололедицы.
Осадков не будет на Востоке Украины, а также в Запорожье, Крыму, Днепропетровской и Волынской областях.
В Киеве завтра ожидаются дождь, в частности ледяной и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега, гололедица.
Также будет северо-восточный порывистый ветер. Температура в течение суток составит -1...-4 °C.
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