Украину накроют грозовые ливни, град и шквалы, - Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды
В Украине 21 июля ожидается понижение температуры воздуха, будут дожди, шквалы и град
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Украина 21 июля будет одной из самых дождливых и прохладных стран.
Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть территории.
Лишь на крайнем юге и Волыни не будет серьезной непогоды.
Температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22 °C ... +27 °C.
Даже в Одесской и Николаевской областях уже начнет меняться воздух в сторону свежего.
Однако жара еще задержится завтра на востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и юго-востоке, +30 °C ... +34 °C. 22 июля жара спадет и там.
В Киеве завтра снова будут лить дожди и греметь грозы. Возможны шквалы и град. Температура воздуха снизится до +20 °C. То есть будет мокро, ветрено и довольно свежо.
"Сильные ливни и шквалы, вероятно, могут спровоцировать опасные последствия, подумайте, как и на чем лучше ехать по делам", - отметила пани Диденко.
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