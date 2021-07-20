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Украину накроют грозовые ливни, град и шквалы, - Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды

20 июля, 2021 вторник
17:03
Общество гроза

В Украине 21 июля ожидается понижение температуры воздуха, будут дожди, шквалы и град

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Украина 21 июля будет одной из самых дождливых и прохладных стран.

Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть территории.

Лишь на крайнем юге и Волыни не будет серьезной непогоды.

Температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22 °C ... +27 °C.

Даже в Одесской и Николаевской областях уже начнет меняться воздух в сторону свежего.

Однако жара еще задержится завтра на востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и юго-востоке, +30 °C ... +34 °C. 22 июля жара спадет и там.

В Киеве завтра снова будут лить дожди и греметь грозы. Возможны шквалы и град. Температура воздуха снизится до +20 °C. То есть будет мокро, ветрено и довольно свежо.

"Сильные ливни и шквалы, вероятно, могут спровоцировать опасные последствия, подумайте, как и на чем лучше ехать по делам", - отметила пани Диденко.

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