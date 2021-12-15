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Украину накроют дождь и снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 16 декабря

15 декабря, 2021 среда
13:34
Общество Наталья Диденко

15 декабря в большинстве областей Украины будет идти дождь, а в Карпатах следует ожидать снега

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .

На Севере, Западе и Центре Украины синоптик прогнозирует дождь. В Карпатах снег.

В южных областях, кроме Одесской, будет сухая погода.

На Востоке осадков не ожидается нигде кроме Харьковщины.

Температура по всей территории Украины ночью на 16 декабря составит -4...+3, а днем - -1...+4. В Крыму она достигнет +3+9.

В Киеве 16 декабря следует ожидать влажную и облачную погоду и дождь со снегом. Температура воздуха составит +1+3.

Синоптик отмечает, что в дальнейшем будет влажная погода доминировать и на замену дождям придет снег, в частности мокрый.

Наталья Диденко также предупреждает о похолодании и наступлении морозов от 21 декабря.

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