Украину накроют дождь и снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 16 декабря
15 декабря в большинстве областей Украины будет идти дождь, а в Карпатах следует ожидать снега
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .
На Севере, Западе и Центре Украины синоптик прогнозирует дождь. В Карпатах снег.
В южных областях, кроме Одесской, будет сухая погода.
На Востоке осадков не ожидается нигде кроме Харьковщины.
Температура по всей территории Украины ночью на 16 декабря составит -4...+3, а днем - -1...+4. В Крыму она достигнет +3+9.
В Киеве 16 декабря следует ожидать влажную и облачную погоду и дождь со снегом. Температура воздуха составит +1+3.
Синоптик отмечает, что в дальнейшем будет влажная погода доминировать и на замену дождям придет снег, в частности мокрый.
Наталья Диденко также предупреждает о похолодании и наступлении морозов от 21 декабря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное