Украину накроет жара африканского происхождения, - прогноз от синоптика Натальи Диденко
В Украине 13 августа ожидается теплая погода, однако на следующей неделе придет африканская жара
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Посмотрите на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13 августа, и спешите насладиться комфортной погодой", - сообщила она.
В пятницу воздух будет замечательным, в течение дня + 24 ° C ... + 29 ° C.
"Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16 августа, в Украине начнет заходить жара африканского происхождения. Придут + 30 ° C ... + 35 ° C", - отметила госпожа Диденко.
Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон.
Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.
В Киеве пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем столбики термометров бегать вблизи + 26 ° C ... + 27 ° C.
Маковой и ближайшая воскресенье обещают такую же прекрасную погоду, солнечную и нежарко.
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