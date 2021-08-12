Украину накроет жара африканского происхождения, - прогноз от синоптика Натальи Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Посмотрите на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13 августа, и спешите насладиться комфортной погодой", - сообщила она.

В пятницу воздух будет замечательным, в течение дня + 24 ° C ... + 29 ° C.

"Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16 августа, в Украине начнет заходить жара африканского происхождения. Придут + 30 ° C ... + 35 ° C", - отметила госпожа Диденко.

Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон.

Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

В Киеве пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем столбики термометров бегать вблизи + 26 ° C ... + 27 ° C.

Маковой и ближайшая воскресенье обещают такую же прекрасную погоду, солнечную и нежарко.





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