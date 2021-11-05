Украину накроет туман: какой будет видимость
В ГСЧС предупредили украинцев о тумане 5 ноября
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
На большей части территории Украины ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 5 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
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