Украину накроет тепло: в каких регионах ждать +17°C

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Да, без осадков будет только в Закарпатской области.

Днем во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь.

Ночью и утром на большей части страны туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха прогреется до +10°C…+15°C, в Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны будет еще теплее. В Ужгороде температура воздуха может достичь +17°C.

В Киеве и области 4 ноября осадки не прогнозируются. Утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура днем прогреется до +11°C…+13°C, в Киевской области до +10°C…15°C.



На этой неделе в Украине будет тепло, однако в некоторых регионах пройдут дожди и дует ветер.

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