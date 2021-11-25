Украину накроет штормовой ветер и ночные морозы, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 26 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с, а морозы ночью -7°C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Пятница в Украине будет ветреной.
Южный ветер будет разгоняться до 7-12 м/с, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 м/с.
Дождей будет мало, только вечером на крайнем западе Украины и в южных районах Одесчины.
Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается +4°C…+10°C.
На Востоке и на северо-востоке свежее +2°C…+5°C, а ночью еще и поморозит, -3°C…-7°C.
В Киеве завтра осадки маловероятны. Ветер предполагается сильным.
В ближайшую ночь в столице около 0°C, завтра днем до +7°C.
27-28 ноября в Украине пройдут периодические дожди, будет тепло и ветрено.
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