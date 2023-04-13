Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Завершили отбор команд, которые поедут представлять Украину на одной из крупнейших мировых техномайданчиков – Web Summit 2023. Это гигантская нетворкинг-платформа, ежегодно объединяющая тысячи энтузиастов и экспертов отрасли", - пишет пресс-служба.

В 2023 году мероприятие впервые состоится в Рио-де-Жанейро в Бразилии.

Участники украинской делегации:

Anna Maly – решение для выявления аномалий на производственных предприятиях различных отраслей;

FuelWell – прибор для грузовиков, уменьшающий потребление горючего и выбросы углекислого газа;

Kycaid – автоматизированная система, которая распознает лицо человека на видеозаписи или фото и идентифицирует его с имеющимися базами данных;

Mosqitter – разумная экологическая система борьбы с комарами, которая защищает людей от укусов на открытом воздухе;

Orderry – облачное программное обеспечение для цифровизации бизнеса, включающее веб и мобильные приложения;

Spendbase – платформа для оптимизации корпоративных затрат с 16X ROI, сочетающая виртуальный банкинг, контроль расходов и управление SaaS;

Stripo – интуитивно понятный и гибкий конструктор шаблонов писем;

UBOS – low-code/No-code платформа для разработки программных решений на базе искусственного интеллекта;

Uspacy – единственное рабочее пространство для организации ежедневных процессов малых и средних компаний.

Конференция состоится с 1 по 4 мая.

Сообщается, что в Web Summit 2023 примут участие около 500 инвесторов, 750 стартапов и 15 тысяч посетителей.