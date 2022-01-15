Украину на следующей неделе посетит глава МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на следующей неделе посетит Украину
Об этом сообщает CBC.
В Киеве Мелани Жоли встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной. Также она посетит находящихся в Украине канадских военных.
Шестидневная поездка Жоли должна подтвердить непреклонную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность по всему региону. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", - заявила Жоли перед визитом .
- Напомним, 16 декабря 2021 года министры обороны США и Канады Ллойд Остин и Анита Ананд обсудили эскалацию РФ вблизи границ с Украиной и выразили обеспокоенность российской агрессией.
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