Об этом сообщил на Украинском женском конгрессе министр обороны Алексей Резников, передает Укринформ .

При этом, по его данным, погибла 101 военнослужащая.

"Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин. Погибла 101 военнослужащая. Пропавшими без вести считываем 50, ранены более 100. 50 женщин уже отмечены государственными наградами, имеют звание Героев Украины, к сожалению, посмертно", - сообщил министр.

По его словам, сегодня в ВСУ проходят службу 59 тысяч 786 женщин, из них 41 тысяча – это военнослужащие и, соответственно, почти 19 тысяч – это гражданские работницы. Это не только медики, это разные специальности, но это все – Вооруженные Силы Украины, уточнил министр.

Резников отметил, что еще летом в ВСУ было 38 тысяч 629 женщин-военнослужащих, но сейчас их количество стремительно растет.

С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов.

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