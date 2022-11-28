Украину на передовой защищают около 5 тыс. женщин
На защиту Украины с оружием в руках стали около 5 тысяч женщин
Об этом сообщил на Украинском женском конгрессе министр обороны Алексей Резников, передает Укринформ .
При этом, по его данным, погибла 101 военнослужащая.
"Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин. Погибла 101 военнослужащая. Пропавшими без вести считываем 50, ранены более 100. 50 женщин уже отмечены государственными наградами, имеют звание Героев Украины, к сожалению, посмертно", - сообщил министр.
По его словам, сегодня в ВСУ проходят службу 59 тысяч 786 женщин, из них 41 тысяча – это военнослужащие и, соответственно, почти 19 тысяч – это гражданские работницы. Это не только медики, это разные специальности, но это все – Вооруженные Силы Украины, уточнил министр.
Резников отметил, что еще летом в ВСУ было 38 тысяч 629 женщин-военнослужащих, но сейчас их количество стремительно растет.
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