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Украину на крупнейшей технологической конференции в мире Web Summit 2022 будут представлять 24 стартапа

14 сентября, 2022 среда
21:55
Технологии Web Summit

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что 24 украинских стартапа примут участие в технологической конференции Web Summit 2022. Украина во второй раз представит свой инновационный потенциал на международной арене

Об этом сообщил директор Украинского фонда стартапов Павел Карташов во время брифинга в среду, 14 сентября.

"В этом году у нас большая делегация – это 24 команды, которые отобраны нашими партнерами. Восемь из них дополнительно получат финансирование на покрытие своих потребностей. Это не может не радовать… Web Summit – это очень хорошая возможность заявить о себе всему миру… Нас знают на весь мир как храбрую нацию, которая способна бороться за победу и бороться до конца за правду. Мы хотим, чтобы все знали Украину как инновационное и технологическое государство, которое имеет много талантливых людей", - сказал Карташов.

Web Summit – крупнейшая технологическая конференция в мире, в которой принимают участие более 70 тыс. посетителей, более 2 000 стартапов и 900 спикеров, среди которых представители крупнейших компаний мира: Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft.

"И в этом году Украина во второй раз представит собственный павильон. Топовые стартапы, фонды, ІТ-компании и государство совместно представят мощную украинскую техэкосистему мировому ІТ-комьюнити. В частности, в этом году в Web Summit примет участие крупнейшая делегация украинских стартапов, которые были отобраны Украинским фондом стартапов", - пишет Минцифры.

  • В прошлом году Украина впервые представила свой павильон на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.

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