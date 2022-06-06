Об этом Шамич написал в facebook .

По его словам, испанский арбитр Антонио Матео Лаос должен был назначать в первом тайме пенальти, когда валлийцы в штрафной площадке сбили Андрея Ярмоленко. Однако он не сделал этого, потому что ФИФА не хотела видеть сборную Украины в финальной части чемпионата мира.

"Никого не приветствовал после Шотландии. Чувствовал, и не безосновательно. ФИФА сделала русский мировым футбольным языком. Они просто не могли пустить Украину", - написал Шамич.

Он возмутился, что в противоречивом эпизоде с падением Ярмоленко рефери даже не просмотрел видеоповтор.

Футбольный арбитр. Это мой коллега. Но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить. Чистое дерьмо, вместе с сидящими на ВАР. Ненавижу! Он должен был этот момент пересмотреть многократно. Его улыбка, как издевательство над нашими людьми, детьми, военными", - написал Шамич, возглавляющий комитет арбитров Ассоциации футбола Киева.

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что причиной поражения от Уэльса стала плохая реализация голевых моментов.

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