Украину на ЧМ-2022 не пустила ФИФА: Известный арбитр прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота Уэльса
Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины осудили в решающем отборочном матче чемпионата мира-2022 против Уэльса
Об этом Шамич написал в facebook .
По его словам, испанский арбитр Антонио Матео Лаос должен был назначать в первом тайме пенальти, когда валлийцы в штрафной площадке сбили Андрея Ярмоленко. Однако он не сделал этого, потому что ФИФА не хотела видеть сборную Украины в финальной части чемпионата мира.
"Никого не приветствовал после Шотландии. Чувствовал, и не безосновательно. ФИФА сделала русский мировым футбольным языком. Они просто не могли пустить Украину", - написал Шамич.
Он возмутился, что в противоречивом эпизоде с падением Ярмоленко рефери даже не просмотрел видеоповтор.
Футбольный арбитр. Это мой коллега. Но чистая сволочь. Есть вещи, которые невозможно скрыть. И я не буду лукавить. Чистое дерьмо, вместе с сидящими на ВАР. Ненавижу! Он должен был этот момент пересмотреть многократно. Его улыбка, как издевательство над нашими людьми, детьми, военными", - написал Шамич, возглавляющий комитет арбитров Ассоциации футбола Киева.
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что причиной поражения от Уэльса стала плохая реализация голевых моментов.
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