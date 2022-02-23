Украину мы никому не отдадим, - бывший капитан сборной Украины по футболу сделал патриотическое заявление
Бывший капитан сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук призвал украинцев в это непростое время быть едиными
Об этом Шевчук написал в своем Instagram.
Я горжусь тем, что я – украинец. Это моя страна, моя земля, моя семья! И мы никому ее не отдадим! Я родился в Луцке, но лучшие времена своей футбольной карьеры прожил в украинском Донецке - красивом, цветущем , современном. И всегда вспоминаю этот город с особой теплотой. Я выходил на поле в футболке национальной сборной и всегда самоотверженно бился за сине-желтый флаг. Потому что Украина - в моем сердце.В такой непростой час мы все должны быть едиными - от Донецка в Луцк, от Симферополя до Чернигова. Так мы сможем справиться с этим давлением и отстоять свою страну", - написал Шевчук.
Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018-го по апрель 2019-го тренировал донецкий "Олимпик". Сейчас работает спортивным директором ровенского "Вереса".
На счету 56 матчей за национальную команду Украины. На Евро-2016 был капитаном сборной.
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