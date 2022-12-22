Ситуация с газом в европейских странах хорошая, однако в конце зимы Украина может столкнуться с его дефицитом, считает украинский эксперт.

“Ситуация с подземными хранилищами газа в странах ЕС более чем хорошая. А это означает крушение российской идеи о холодной зиме и замерзании Европы. Ситуация в Украине – более чувствительная. У нас минимальный уровень газа в подземных хранилищах. И я опасаюсь, что в конце зимы, особенно в феврале, у нас будет его дефицит. Но надеюсь на европейскую солидарность с Украиной и на то, что удастся привлечь больше потоков газового рынка ЕС”, – отметил Михаил Гончар.

Россия хочет создать условия, когда Европа будет просить дополнительные поставки газа. Конечно, это не нова идея. Год назад у нас была такая же ситуация. Было много российской пропаганды об очень холодной зиме и т.п. Но ничего не вышло. Думаю, такой же сценарий будет и грядущей зимой. Европейская солидарность, с моей точки зрения, сильнее любой подрывной деятельности России”, – подытожил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".