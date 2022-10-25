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Украину, Молдову и Грузию пригласили на саммит глав МИД стран НАТО, - СМИ

25 октября, 2022 вторник
19:45
Мир

Украину, Молдову и Грузию, а также Боснию и Герцеговину, Финляндию и Швецию пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте

Об этом 25 октября сообщило румынское издание Agerpres со ссылкой на официальные источники.

В рамках встречи состоится четыре сессии, посвященные реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, войне в Украине, энергетической безопасности и партнерам.

Румыния впервые принимает встречу министров иностранных дел НАТО. В 2008 году Румыния принимала саммит НАТО.

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Украина
Грузия
Молдова
Румыния
НАТО
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