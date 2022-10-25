Украину, Молдову и Грузию пригласили на саммит глав МИД стран НАТО, - СМИ
Украину, Молдову и Грузию, а также Боснию и Герцеговину, Финляндию и Швецию пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте
Об этом 25 октября сообщило румынское издание Agerpres со ссылкой на официальные источники.
В рамках встречи состоится четыре сессии, посвященные реализации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, войне в Украине, энергетической безопасности и партнерам.
Румыния впервые принимает встречу министров иностранных дел НАТО. В 2008 году Румыния принимала саммит НАТО.
- Напомним, 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- На 2 октября 9 государств НАТО официально согласились на членство Украины.
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