Украину могут ждать веерные отключения, а в домах будет холоднее, - инвестбанкир Фурса
В Украине зимой может быть дефицит электроэнергии и нехватка газа, но это не станет катастрофой
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Мы в этом году импортировать газ не будем вообще, потому что денег и смысла по $3 тыс. импортировать его нет. Мы будем обходиться собственным газом и поэтому у Нафтогаза не будет убытков. Потому что они возникали из-за дорогостоящей закупки газа в Европе и дешевой продажи населению", – сказал он.
По словам Фурсы, этого такого не будет.
"Я не уверен, что его хватит по техническим причинам – он может лежать в хранилищах, но давления будет недостаточно, чтобы поднять, потому что РФ, скорее всего, зимой остановит транзит газа через Украину. Это приведет к определенным технологическим осложнениям. Скорее всего , Россия отключит Запорожскую АЭС - это 25% от нашей электроэнергии. У нас будет дефицит зимой. Зима будет нелегкой, это не будет катастрофа. В домах будет холоднее и возможно, будут где-то веерные отключения", - подытожил инвестбанкир.
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