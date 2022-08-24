Украину могут ждать веерные отключения, а в домах будет холоднее, - инвестбанкир Фурса

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Мы в этом году импортировать газ не будем вообще, потому что денег и смысла по $3 тыс. импортировать его нет. Мы будем обходиться собственным газом и поэтому у Нафтогаза не будет убытков. Потому что они возникали из-за дорогостоящей закупки газа в Европе и дешевой продажи населению", – сказал он.

По словам Фурсы, этого такого не будет.

"Я не уверен, что его хватит по техническим причинам – он может лежать в хранилищах, но давления будет недостаточно, чтобы поднять, потому что РФ, скорее всего, зимой остановит транзит газа через Украину. Это приведет к определенным технологическим осложнениям. Скорее всего , Россия отключит Запорожскую АЭС - это 25% от нашей электроэнергии. У нас будет дефицит зимой. Зима будет нелегкой, это не будет катастрофа. В домах будет холоднее и возможно, будут где-то веерные отключения", - подытожил инвестбанкир.