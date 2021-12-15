Украину интересуют мощные санкции против РФ до эскалации, а не после, - Зеленский

Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.



“О санкционной политике. Некоторые лидеры предлагают формат реагирования ... после вероятной эскалации со стороны РФ ввести мощную санкционную политику. Тут, мне кажется, что мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после уже никого не интересует. Наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации, и тогда, мне кажется, вероятной эскалации, может. и не будет”, - сказал Зеленский.



Он отметил, что такие предупредительные шаги могут остановить войну на Донбассе.





Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины Россией будет иметь "высокую цену".