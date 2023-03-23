Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Обращение Зеленский делал из вагона поезда Укрзализныци во время рабочей поездки по регионам страны. Президент рассказал Евросовету об ужасах, которые вызвала в украинских городах и селах российская агрессия.

"Не дай бог никому в мире видеть свои города опустевшими из-за угрозы террористических ударов – как Краматорск или десятки других городов Донбасса; с разрушенными домами – разрушенными русской артиллерией; с фанерой вместо стекла в окнах там, где люди все же пытаются жить. Полностью уничтожены, разбиты обстрелами села, как в нашей Херсонской области и повсюду, куда достают российские оккупанты. Заброшенные – потому что заминированные – поля... Не дай бог никому этого увидеть в своей стране", - сказал Зеленский.

Президент также назвал пять ключевых опасностей, отдаляющих Украину и Европу от завершения войны и достижения мира:

промедление со снабжением ВСУ дальнобойными ракетами и современными самолетами;

промедление с принятием новых жестких санкций против РФ;

промедление с реализацией украинской формулы мира;

промедление с организацией "саммита мира";

промедление с интеграцией Украины в Евросоюз.

"Можем организовать саммит в одной из мировых столиц – в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальную силу Европе? Точно прибавит", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент выразил убеждение в достижении победы до конца года, если сотрудничество Украины и Европы не будет тормозиться.

"Чем быстрее мы с вами совместно действуем, тем больше жизней спасаем", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры по членству в ЕС уже в этом году, отметив, что государство продолжает развивать институты по евростандартам даже в условиях российской агрессии.

"Результаты очевидны: мы выстояли в войне, наши институции действуют, несмотря на все, финансовая система, банки, все государственные услуги, социальная сфера. И критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Это важно и для защиты Украины, и для защиты европейской системы. Это соответствует объективной потребности усиливать Европу постоянно, потому что только постоянное усиление гарантирует неизменную устойчивость", - сказал Зеленский.

Президент призвал не разрешить злу "перегруппироваться и настроиться на годы войны".

"Я честно отметил пять ключевых опасностей, пять причин затягивания этой войны и отдаления мира. Мы должны сделать все, чтобы затягивания не было. И действительно можем это сделать. Европа умеет быть решительной. Я знаю, что вы умеете ценить время. Пусть каждая встреча, каждая дискуссия, каждый день нашей совместной работы приближает возвращение мира и освобождение нашей земли и всей Европы от российского зла. Если Европа будет медлить, зло может успеть перегруппироваться и настроиться на годы войны. В ваших силах этого не допустить. В наших с вами общих силах освободить Украину от российской агрессии уже в этом году", - подытожил Зеленский.