Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины .

"Хакеры, которые нас атакуют, пытаются уничтожить украинскую инфраструктуру, финансируются российским государством. 90% хакерских группировок РФ принадлежат к силовым структурам. Это – ГРУ ГШ, ФСБ", – рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Только с 24 февраля РФ осуществила 796 кибератак против Украины. Это втрое больше, чем в прошлом году, однако их качество снижается.

"Выяснилось, что Россия не так сильна, как это пропагандировалось в последние годы. Ни одна их атака не достигла целей, которые они ставили перед собой", - добавил Щиголь.

Глава Госспецсвязи подчеркнул, что в настоящее время украинские системы защищены благодаря профессионализму специалистов и международному сотрудничеству.

Спецслужбы РФ увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с целью сбора разведывательной и другой ценной информации.

ІТ-специалистам удалось отбить хакерскую атаку на OLL.TV, состоявшуюся 5 июня во время трансляции футбольного матча Украина-Уэльс в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

Хакерская группировка, связанная с Россией, взяла на себя ответственность за массовую DDoS-атаку на сайты литовских госучреждений и частных компаний, чтобы таким образом шантажировать страну и побуждать ее отказаться от ограничений транзита в Калининградскую область.

В конце мая в Минцифре рассказали об основных достижениях в кибервойне с Россией.

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