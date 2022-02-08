Украину 9 февраля накроют снег, дождь и ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



Ночью на Западе Украины, местами – в Луганской, Донецкой и Запорожской областях будут идти мокрый снег и дождь. Утром осадки охватят северные регионы, Крым, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и крайний Восток. Днем дождь и снег ослабеют, и значительных осадков не ожидается.



Синоптик предупреждает об гололедице и северо-западном ветре 5-12 м/с, вероятных штормовых порывах 15-20 м/с.



Температура воздуха в большинстве областей почти не изменится. Ночью ожидается дождь, днем - около 0°C. На востоке на северо-востоке Наталья Диденко прогнозирует 0...-2°C, а в южных областях температура воздуха достигнет +2...+6°C.



В Киеве в ночь на 9 февраля и утром будут идти мокрый снег и дождь, однако днем существенных осадков ожидать не следует. Ветер северо-западный, порывистый, временами штормовой. Максимальная температура воздуха составит 0...+2°C.



До конца недели синоптик прогнозирует потепление и порывистый ветер. Существенных осадков не ожидается.

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