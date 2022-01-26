Украину 27 января накроют снег, ветер и мороз, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



На Западе и Севере Украины 27 января будет штормовой ветер, а 28 января он накроет почти всю страну.



В восточной и северо-восточной части страны температура воздуха ночью составит -9...-13°C, а днем -3...-8°C.



На Севере в Житомирской и Киевской областях следует ожидать днем 0...-2°C, а на Черниговщине и Сумщине - -4...-7°C.



В западных регионах температура воздуха будет колебаться в пределах -2…+2°C.



В центральных областях в Винницкой области будет около 0°C, в Кировоградской и Черкасской областях - -1...-3°C, а в Полтавской и на Днепропетровщине - -3...-7°C.



На Юге - в Одесской области температура воздуха будет 0...+1°C, в Николаевской, Херсонской и в Крыму - 0...-3°C. Жителям Запорожской области следует ожидать -2...-5°C.



В Киеве 27 января будет идти снег, мокрый снег, на дорогах будет держаться гололедица. Также синоптик предупреждает о безоблачной погоде и усилении ветра во второй половине дня. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+1°C.



В конце недели в Украину придет потепление, оттепель, а также ветер и периодические осадки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb