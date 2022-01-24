Украину 24 января накроют метели и мороз
24 января в Украине будут мороз, ветер, гололедица и вьюги
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
В течение суток 24 января в Украине будет облачная погода.
В южной, восточной и большинстве центральной части Украины выпадет снег. Ветер северный, 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.
Также синоптики предупреждают о вьюгах и гололедице. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит -3...-8°C, в Карпатах и Закарпатье -7...-12°C.
В Киеве и Киевской области значительных осадков не будет, однако на дорогах будет держаться гололедица. Температура воздуха составит около -5°C, а в Киевской области -3...-8°C.
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