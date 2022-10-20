Украину 21 октября ждут возможные временные ограничения энергопотребления
Завтра, 21 октября, украинцев ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине
Об этом сообщили в Укрэнерго.
"В каких областях – сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте на сайте ваших операторов системы распределения электроэнергии", - написали в Укрэнерго и поблагодарили за понимание и сотрудничество сегодня.
- Напомним, Укрэнерго предупредило об ограничении электроснабжения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
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