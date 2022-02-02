Украину 2 февраля накроют ветер, снег и дождь
2 февраля украинцам следует ожидать снег, гололедицу, ветер и мороз
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
В Украине 2 февраля облачная погода, выпадут снег и мокрый снег, на Юге и Востоке - с дождем. В Карпатах и в восточных областях будут умеренные осадки. В большинстве северных и центральных регионах значительных осадков не ожидается. На дорогах будет держаться гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на Западе его порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2°C, на Востоке и Юге она составит +1...+5°C, в Карпатах -5...-9°C. Также синоптики прогнозируют дождь в Крыму.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.24
Покупка 28.24Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное