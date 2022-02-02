Украину 2 февраля накроют ветер, снег и дождь

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



В Украине 2 февраля облачная погода, выпадут снег и мокрый снег, на Юге и Востоке - с дождем. В Карпатах и в восточных областях будут умеренные осадки. В большинстве северных и центральных регионах значительных осадков не ожидается. На дорогах будет держаться гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на Западе его порывы будут достигать 15-20 м/с.



Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2°C, на Востоке и Юге она составит +1...+5°C, в Карпатах -5...-9°C. Также синоптики прогнозируют дождь в Крыму.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb