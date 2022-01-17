Украину 18 января накроют холод, штормовой ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



В течение 18 января в Украине будет ветрено и холодно. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с, иногда больше.



На дорогах будет гололедица, которая, по прогнозам Натальи Диденко, будет содержаться до конца марта.







Температура воздуха будет составлять -1...-6°C, на Юге и на крайнем Западе Украины - около 0°C. Периодически снег.



В Киеве дневная температура воздуха будет достигать -2...-4°C. Также возможен небольшой снег, чередующийся с прояснениями. Синоптик предупреждает об гололедице на дорогах и сильном, штормовом северо-западном ветре, который может превышать 15 м/с.

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