Украину 18 января накроют холод, штормовой ветер и снег, - синоптик Наталья Диденко
18 января в Украине будут холодная и ветреная погода, снег и гололедица
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .
В течение 18 января в Украине будет ветрено и холодно. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с, иногда больше.
На дорогах будет гололедица, которая, по прогнозам Натальи Диденко, будет содержаться до конца марта.
Температура воздуха будет составлять -1...-6°C, на Юге и на крайнем Западе Украины - около 0°C. Периодически снег.
В Киеве дневная температура воздуха будет достигать -2...-4°C. Также возможен небольшой снег, чередующийся с прояснениями. Синоптик предупреждает об гололедице на дорогах и сильном, штормовом северо-западном ветре, который может превышать 15 м/с.
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