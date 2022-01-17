Украину 17 января накроют снег, порывистый ветер и метель

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



По всей Украине облачная погода, в Крыму, Николаевской, Одесской и Херсонской областях - с прояснениями.



Днем повсюду, кроме Юга, будет идти умеренный мокрый снег. Синоптики предупреждают об гололеде. Ветер юго-западный, западный, 17-22 м/с, в Карпатах - до 25-28 м/с. Дневная температура воздуха составит -2...+3°C. В южной части она составит +5...+7°C.



В Карпатах следует ожидать сильный снег, порывы ветра будут составлять 25-30 м/с. Температура воздуха будет днем -3...-8°C.



В Киеве и Киевской области 17 января облачная с прояснениями погода. Днем ожидается умеренный мокрый снег. В Киевской области температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3°C, в Киеве будет держаться около 0°C.

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