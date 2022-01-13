Украину 13 января накроют мокрый снег, дождь и гололедица

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



На западе Украины днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также будет держаться гололедица.



Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет около 0°C, в Закарпатье - -2...-7°C.



На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют. Только в северных и большинстве центральных регионов будет небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с.



На севере Украины температура воздуха составит -1...-6°C, в восточной части -7...-12°C. Также синоптики предупреждают об гололеде во всех областях Украины, кроме южных.



В Киеве днем небольшой снег. На дорогах местами будет держаться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.



Дневная температура составит -1...-3°C. В Киевской области будет -1...-6°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb