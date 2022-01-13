Украину 13 января накроют мокрый снег, дождь и гололедица
13 января украинцам следует ожидать морозы, осадки, гололедицу и ветер
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
На западе Украины днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также будет держаться гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет около 0°C, в Закарпатье - -2...-7°C.
На остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют. Только в северных и большинстве центральных регионов будет небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с.
На севере Украины температура воздуха составит -1...-6°C, в восточной части -7...-12°C. Также синоптики предупреждают об гололеде во всех областях Украины, кроме южных.
В Киеве днем небольшой снег. На дорогах местами будет держаться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.
Дневная температура составит -1...-3°C. В Киевской области будет -1...-6°C.
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