Украину 11 февраля накроют дождь, мокрый снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



В течение 11 человек в Украине ожидается +5...+10°C, на Юге и Западе - +6...+12°C. В восточных областях и на северо-востоке температура воздуха будет +3...+6°C.



В отдельных районах Запада, на крайнем Севере и местами на Востоке будет идти небольшой дождь, местами - с мокрым снегом.



На остальной территории страны погода будет преимущественно сухой. На Юге и Центре даже возможны солнечные прояснения.







Ветер западный, юго-западный, умеренный, с периодическими порывами к сильному. Гололедицу Наталья Диденко прогнозирует только ночью и утром, когда температура воздуха ниже.



В Киеве днем 10 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+8°C. Существенных осадков синоптик не обещает. Ветер западный, юго-западный, порывистый.



Наталья Диденко предупредила о похолодании на несколько градусов 12 и 13 февраля, однако на следующей неделе снова потеплеет.

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