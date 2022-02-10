Украину 11 февраля накроют дождь, мокрый снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 11 февраля будут гололедица, порывистый ветер, мокрый снег и дождь
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .
В течение 11 человек в Украине ожидается +5...+10°C, на Юге и Западе - +6...+12°C. В восточных областях и на северо-востоке температура воздуха будет +3...+6°C.
В отдельных районах Запада, на крайнем Севере и местами на Востоке будет идти небольшой дождь, местами - с мокрым снегом.
На остальной территории страны погода будет преимущественно сухой. На Юге и Центре даже возможны солнечные прояснения.
Ветер западный, юго-западный, умеренный, с периодическими порывами к сильному. Гололедицу Наталья Диденко прогнозирует только ночью и утром, когда температура воздуха ниже.
В Киеве днем 10 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+8°C. Существенных осадков синоптик не обещает. Ветер западный, юго-западный, порывистый.
Наталья Диденко предупредила о похолодании на несколько градусов 12 и 13 февраля, однако на следующей неделе снова потеплеет.
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