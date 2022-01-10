Украину 10 января накроют снег, туман и гололедица
10 января украинцам следует ожидать мороза, гололедицы, снега и тумана
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение суток 10 января в Украине будет облачная погода. Днем на Востоке страны пройдет небольшой мокрый снег, местами он будет налипать, будет образовываться гололедица. На остальной территории синоптики не обещают существенных осадков.
Утром западные и южные области местами накроет туман, на дорогах будет держаться гололедица.
Днем температура составит -3...+2 °C, на Юге - +1...+6 °C. В Крыму следует ожидать +7...+12 °C.
В Киеве и в Киевской области синоптики не прогнозируют сильных осадков и также предупреждают о гололедице. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве температура составит -1...-3 °C, в Киевской области - -3...+2 °C.
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