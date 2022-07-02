Украинцы завоевали историческую медаль на ЧМ по водным видам спорта
Алексей Середа и София Лискун завоевали серебро чемпионата мира в прыжках в воду с платформы 10 м
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Украинцы получили за свои прыжки 317,01 балла и уступили только Ю Дуан и Жэнь Цянь из Китая, которые набрали 341,16 балла. Бронзу выиграли американцы Дилейни Шнелл и Карсон Тайлер – 315,90.
Медаль Середы и Лискун стала первой в истории сборной Украины, которую она получила на чемпионатах мира по этой дисциплине. В общем, это первая награда украинских прыгунов на нынешнем чемпионате мира в Будапеште.
В целом на ЧМ в Венгрии сборная Украины уже получила десять медалей. Михаил Романчук выиграл бронзу в плавании на 5 км в открытой воде и на дистанции 800 м вольным стилем. Две золотые и пять серебряных медалей украинки выиграли в соревнованиях по артистическому плаванию.
ЧМ по водным видам спорта-2022
Прыжки в воду
Синхронные прыжки
Платформа, 10 м
1. Ю Дуан – Жэнь Цянь (Китай) – 341,16
2. София Лыскун – Алексей Середа (Украина) – 317,01
3. Деловые Шнелл-Карсон Тайлер (США) – 315,90
- 27 июня Михаил Романчук стал первым в истории украинцем , получившим награду чемпионата мира по плаванию на открытой воде.
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