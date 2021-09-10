Украинцы завоевали еще две награды в финале "Бриллиантовой лиги"
Украинские легкоатлеты Андрей Проценко и Анна Рыжикова выиграли серебро и бронзу в финале "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Накануне, в финале соревнований в Цюрихе (Швейцария) Андрей Проценко занял второе место в прыжках в высоту с результатом 2,30 м. Победителем стал итальянец Джанмарко Тамбери, который прыгнул на 2,34 м.
Анна Рыжикова финишировала третьей в беге на 400 м с барьерами. Украинка преодолела дистанцию за 53,70 сек и уступила Фемке Бол из Нидерландов (52,80 сек.) и Шамье Литтл из США (53,35 сек.).
- Напомним, 8 сентября Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале "Бриллиантовой лиги"..
- Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в высоту в финале "Бриллиантовой лиги".
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