Украинцы завоевали еще две награды в финале "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Накануне, в финале соревнований в Цюрихе (Швейцария) Андрей Проценко занял второе место в прыжках в высоту с результатом 2,30 м. Победителем стал итальянец Джанмарко Тамбери, который прыгнул на 2,34 м.

Анна Рыжикова финишировала третьей в беге на 400 м с барьерами. Украинка преодолела дистанцию за 53,70 сек и уступила Фемке Бол из Нидерландов (52,80 сек.) и Шамье Литтл из США (53,35 сек.).

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