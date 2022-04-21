Украинцы завезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин более 10 тыс. авто, – Гетманцев

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью "Экономической правде".



"Количество растаможенных авто составляет более 10 тысяч штук", – сказал он, отвечая на вопрос по количеству лиц, воспользовавшихся возможностью беспошлинно завезти автомобиль.



Он добавил, что на границе уже возникали очереди из-за желающих ввезти авто из Европы.

Напомним, с начала войны в пунктах пропуска оформлено более 20 тыс. автомобилей с гуманитарным грузом.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb