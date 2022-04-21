Украинцы завезли из-за границы по льготным условиям без уплаты пошлин более 10 тыс. авто, – Гетманцев
Украинцы за время войны растаможили по льготным условиям более 10 тыс. автомобилей
Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью "Экономической правде".
"Количество растаможенных авто составляет более 10 тысяч штук", – сказал он, отвечая на вопрос по количеству лиц, воспользовавшихся возможностью беспошлинно завезти автомобиль.
Он добавил, что на границе уже возникали очереди из-за желающих ввезти авто из Европы.
- Напомним, с начала войны в пунктах пропуска оформлено более 20 тыс. автомобилей с гуманитарным грузом.
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