Украинцы защищаются очень умно, ловко и творчески, – представитель Пентагона

Об этом сообщает BBC, передает Espreso.TV.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил журналистам на своем последнем брифинге, что Украина защищает части страны "очень разумно, очень ловко, очень творчески".

"Мы видим признаки того, что украинцы сейчас чуть больше переходят в наступление, в частности на юге близ Херсона, где они пытаются вернуть свою территорию", – сказал он и добавил, что украинские силы планировали контратаки и теперь "двигаются в этом направлении".

"Украинцы выставили очень жесткую оборону... россияне не добились ни одной из стратегических целей, которые они поставили себе", - подчеркнул Джон Кирби.

Напомним, россияне истощены, обморожены и лишены ресурсов на суше и в море, а украинцы готовы идти в наступление, - источник BBC в Пентагоне

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb