Украинцы зарегистрировали более 4 тыс. сделок с землей с момента открытия рынка
Украинцы зарегистрировали 4117 сделок с землей с момента открытия рынка 1 июля
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации ведомства, по состоянию на 5 августа в Украине заключено 4117 сделок в рамках рынка земли.
Отмечается, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подал 4441 нотариус. Всего поданных заявлений по состоянию на 5 августа - 4974, из которых согласовано 4374, в очереди на рассмотрение - 28 отказ получили 572.
- Напомним, в Украине с 1 июля заработал рынок земель сельскохозяйственного назначения.
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