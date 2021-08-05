Украинцы зарегистрировали более 4 тыс. сделок с землей с момента открытия рынка

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.



По информации ведомства, по состоянию на 5 августа в Украине заключено 4117 сделок в рамках рынка земли.



Отмечается, что заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подал 4441 нотариус. Всего поданных заявлений по состоянию на 5 августа - 4974, из которых согласовано 4374, в очереди на рассмотрение - 28 отказ получили 572.

Напомним, в Украине с 1 июля заработал рынок земель сельскохозяйственного назначения.