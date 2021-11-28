Украинцы зарабатывают в Польше в среднем 20-23 тыс. грн, - СМИ
Уполномоченная президента польского города Валбжих по делам иностранцев Ирина Рерих назвала размеры заработков украинцев в Польше
Озвученные ею данные опубликованы в статье киевского издания Gazeta.ua .
"В среднем - это 3-3,5 тысячи злотых. Это восьмичасовой рабочий день с понедельника по пятницу. Но чаще всего это работа по сменам - есть утренние, дневные и ночные. Замечу, что это зарплата для людей без специального образования. Которые обычно работают физически", - пояснила чиновник.
По свежему курсу валют, 3-3,5 тысячи злотых равняется 20-23 тыс. грн.
Если речь, например, о врачах, то там зарплата "может достигать 5-8 тысяч злотых".
При этом Ирина Рерих отрицает, что поляки платят украинцам меньше, чем своим.
"Если кто-то говорит, что зарабатывает меньше, потому что он украинец - это ложь. Платят всем одинаково. Однако стоит понимать, что если ты не знаешь языка, нет специализации и образования - будешь стоять на самом низком уровне. Там и зарплата соответственно будет небольшая. разница только в этом", - подчеркнула Рерих.
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