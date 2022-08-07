Об этом сообщает Детектор медиа .

"Украинцы в твиттере начали шторм, требуя отставку Аньес Калламар. Его участники распространяют сообщения с хештегом #AgnessCallamardMustResign. Эту акцию поддержали и в других странах, в частности, в Канаде", - отмечает издание.

Сообщения с упомянутым хештегом размещают у себя известные украинцы, редакции популярных медиа и обычные пользователи.

"Если вам интересно, как выглядит "использование жилых районов как щита", вот как это сделала Россия в Буче. Я знаю, что ваши люди хорошо поработали над расследованиями в Буче. Жаль, что сейчас все пропало", - написал у себя в твиттере бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"Полная поддержка отважной Оксаны Покальчук (глава украинского офиса Amnesty International, - ред.) Позор Amnesty International", - написал немецкий политолог, бывший глава Фонда Белля в Украине Сергей Сумленный.

"Amnesty International, пожалуй, пора начинать реагировать на критические отзывы о вашем отчете? Если вы не хотите слушать украинские голоса (не так важно, не так ли?), вам следует слушать международные СМИ?", - подчеркивает издание Тексты.

"Скандал набирает обороты. Издание The Times об отчете, сделанном организацией, возглавляемой Аньесом Калламаром", - пишет KyivPost в твиттере.

Генеральный директор Amnesty International Аньес Калламар ответила на критику в твиттере.

"Сейчас мы сообщаем о тактике Украины, которая угрожает гражданским. Обращаюсь к тем, кто совершает нападки на нас из-за предвзятости относительно Украины: проверьте нашу работу. Мы на стороне всех жертв. Непредвзято", - заявила она.

Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал отчет AI об ВСУ "информационным ядом и диверсией" .

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал , что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.

В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 года заявила об увольнении.