Украинцы запустили в Twitter "шторм" с требованием отставки главы Amnesty International
Украинцы возмутились заявлением международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International о том, что якобы ВСУ подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Официальные представители Украины отрицают и называют заявление манипуляцией
Об этом сообщает Детектор медиа .
"Украинцы в твиттере начали шторм, требуя отставку Аньес Калламар. Его участники распространяют сообщения с хештегом #AgnessCallamardMustResign. Эту акцию поддержали и в других странах, в частности, в Канаде", - отмечает издание.
Сообщения с упомянутым хештегом размещают у себя известные украинцы, редакции популярных медиа и обычные пользователи.
"Если вам интересно, как выглядит "использование жилых районов как щита", вот как это сделала Россия в Буче. Я знаю, что ваши люди хорошо поработали над расследованиями в Буче. Жаль, что сейчас все пропало", - написал у себя в твиттере бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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"Полная поддержка отважной Оксаны Покальчук (глава украинского офиса Amnesty International, - ред.) Позор Amnesty International", - написал немецкий политолог, бывший глава Фонда Белля в Украине Сергей Сумленный.
"Amnesty International, пожалуй, пора начинать реагировать на критические отзывы о вашем отчете? Если вы не хотите слушать украинские голоса (не так важно, не так ли?), вам следует слушать международные СМИ?", - подчеркивает издание Тексты.
"Скандал набирает обороты. Издание The Times об отчете, сделанном организацией, возглавляемой Аньесом Калламаром", - пишет KyivPost в твиттере.
Генеральный директор Amnesty International Аньес Калламар ответила на критику в твиттере.
"Сейчас мы сообщаем о тактике Украины, которая угрожает гражданским. Обращаюсь к тем, кто совершает нападки на нас из-за предвзятости относительно Украины: проверьте нашу работу. Мы на стороне всех жертв. Непредвзято", - заявила она.
- Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
- Глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал отчет AI об ВСУ "информационным ядом и диверсией" .
- Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал , что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.
- Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.
- В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 года заявила об увольнении.
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